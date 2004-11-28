Под стенами ЦИК проходит акция сторонников Ющенко и Януковича

Сейчас под стенами ЦИК проходит пикетирование сторонников Виктора Ющенка и Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики расположились рядом перед ограждением напротив центрального входа в ЦИК.

Два лагеря разделяют только синие ленты. Однако участники пикета могут свободно нарушать `границы` и общаться друг с другом.

Как сообщил УНИАН один из участников пикета, `сине-белые` пришли сегодня к ЦИК, чтобы поддержать ее членов после вчерашнего решения парламента о недоверии ЦИК. По его словам, в сегодняшней акции, в которой принимают участие около 300 человек, больше всего киевлян, а также людей, которые приехали из Львова. `Сине-белые`, как и `оранжевые`, размахивают флагами и транспарантами и обвязаны символикой соответствующих цветов. Некоторые из них уже успели обменяться лентами и теперь носят на себе по два цвета.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала акцию начали именно сине-белые, а оранжевые пришли под дом ЦИК несколько позже, чтобы выразить свой протест против акции оппонентов, а также выразить позитивную оценку вчерашнему решению парламента.

Сейчас возле ЦИК находятся около 200 человек с оранжевой символикой.

Интересно, что `сине-белые` учли свой `печальный` опыт, когда их люди, стоявшие в палаточном городке в центре города, не имели еды. Сейчас пикетчики угощаются едой из ближайшего супермаркета, которую им доставили в больших пакетах.

Машины, проезжающие мимо пикетчиков, поддерживают ту или иную сторону своими гудками.

Многие из участников акции выстроились именно лицам к дороге и приветствуют проезжающие автомобили, размахивая флагами и лентами.

В целом можно сказать, что пикетирование проходит в достаточно мирной обстановке. Как сказал корреспонденту УНИАН один из участников акции, `правда должна быть одна – независимо от того, оранжевая она или синяя`.

Интересно, что `сине-белые` переняли опыт `оранжевых`, которые уже несколько дней ездят колоннами автомобилей с гудками и флагами. Сейчас поддержать сторонников В. нуковича аналогичная колонна с сине-белыми флагами.

Слышно скандирование из одной или другой колонны в поддержку своего кандидата `Ющенко!`, `Янукович!`.



УНИАН.