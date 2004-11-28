Северодонецкий горсовет не делегировал на съезд своих депутатов
15:18, 28 ноября 2004Последние события
0
Северодонецкий городской совет не делегировал на сегодняшний съезд органов местного самоуправления юго-западных областей Украины своих депутатов.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в мэрии Северодонецка.
По его информации, на этом съезде другие области большей частью представлены членами `Партии Регионов`, а не депутатами городских советов.
УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter