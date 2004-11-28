Сегодня в Донецке сторонники Януковича сорвали митинг в поддержку Ющенко

Сегодня в Донецке сторонники Виктора ЯНУКОВИЧА сорвали митинг в поддержку Виктора Ющенко, заранее разрешённый городскими властями.

В Донецке в 13.00, возле памятника Тарасу Шевченко напротив здания областной госадминистрации должен был состояться митинг в поддержку В. Ющенко. Однако сторонники В. Януковича, экипированные бело-голубой символикой, ещё в 11.00 заняли площадь вокруг памятника и начали свой митинг в поддержку провластного кандидата. Участники акции скандировали `Янукович - наш президент!`

По словам менеджеров одной из донецких фирм, которые пришли поддержать В. Ющенко, эмоционально заведённая и разогретая толпа сторонников премьера агрессивно оттеснила их и `буквально набросилась на одну из девушек, у которой была оранжевая ленточка`.

В митинге сторонников В. Януковича приняло участие около 5 тысяч человек.

Около 14.00 митинг был объявлен закрытым. Сторонникам В. Януковича было предложено прийти на это же место к 19.00, к началу внеочередной сессии Донецкого областного совета, на которой будут рассматриваться политические вопросы.



УНИАН

