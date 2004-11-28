ЕС поддерживает идею провидения в Украине повторного голосования

Европейский Союз поддерживает идею проведения в Украине повторных выборов.

Об этом, как сообщает `Немецкая волна`, заявил министр иностранных дел Нидерландов Бернард Бот, чья страна в настоящее время председательствует в ЕС.

С точки зрения Евросоюза, в настоящее время это единственная возможность решить острые проблемы, которые возникли вокруг президентских выборов, сказал Б. Бот. В субботу министр иностранных дел Нидерландов встретился со своим специальным уполномоченным Ником Бигманом, который только что вернулся из Киева, где тот встречался с представителями всех участников конфликта, настаивая на мирном урегулировании кризиса. Людям в Украине нужен честный результат голосования, подытожил Н. Бигман, рассказывая о своих впечатлениях по возвращении из Киева.

На предстоящей неделе представитель Нидерландов вновь планирует посетить Украину.



УНИАН



