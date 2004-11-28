Стенограмма вступительного слова Президента Украины Леонида Кучмы на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины

Уважаемые коллеги!

Вы хорошо знаете, что сегодня наша страна переживает не самое лучшее время в своей истории. Мы видим то, что сегодня происходит, прежде всего в Киеве. А тем более что подобные митинги в защиту или поддержку того или иного кандидата происходят по всей Украине. Очень жаль, что некоторые местные органы государственной представительской власти позволяют себе принять решения, которые не соответствуют ни действующей Конституции, ни украинскому законодательству. Совершенно понятно, что в таких условиях государство, государственные органы власти, особенно силовые структуры, должны действовать взвешенно, для того чтобы исключить любую опасноть для участников митингов, для всех граждан. По моему мнению, взвешенная позиция дала положительные результаты. Прежде всего, потому что становится возможным начало переговорно процесса. Переговоры, вполне понятно, идут сложно и сегодня сказать, какого компромисса удастся достичь, вообще его не будет, никто не решится. Но, по моему мнению, я думаю, что здесь меня поддержат члены СНБО, что компромисс необходим для Украины, очень нужен. Это единственная возможность, чтобы избежать непредвиденных последствий.

Я в этом плане хотел бы позитивно оценить сессию ВР Украины, то что она вчера состоялась и то, что депутаты имели возможность обсудить текущую политическую ситуацию. Я думаю, это корректно в том комплексе всех действий, которые происходят в Украине на всех уровнях. Наверное, мы все хорошо понимаем, что то решение, которое было принято вчера, это политическое решение. Потому что, согласно Конституции и законам нашим, оно не имеет правовых последствий. Но это решение есть. И теперь, я думаю, что заданием для всех, и прежде всего, для той рабочей группы, которая сегодня работает с двух сторон, я имею в виду Ющенко и Януковича, во главе с Л. Кравчуком и И. Плющом при участии лично Президента, Председателя Верховной Рады, Януковича и Ющенко. Хотел бы также акцентировать на том, что, невзирая на такую сложную ситуацию, государственные учреждения продолжают обеспечивать жизнедеятельность страны. Я хочу подчеркнуть, что не работоют в нормальном режиме, а продолжают обеспечивать. Наше задание сегодня - послушать всех министров, руководителей ведомств, от работы которых зависит эта жизнедеятельность сегодня и завтра.

Поэтому я сегодня хочу еще раз обратиться, чтобы попытки блокирования работы, в том числе и высших государственных учреждений, и на местах государственных администраций, областных советов, всех других – это грубое нарушение закона. Вы хорошо знаете, что это является недопустимым в любом государстве. Демократические государства давно уже научиться в этом плане действовать в жестком режиме. Научились противостоять таким акциям и мы это сегодня с вами имеем возможность наблюдать - то, что происходит в свете. Тем более, что со стороны Виктора Андреевича на `круглом столе` было сделано заявление, что он снимает блокаду, прежде всего с Верховной Рады, Администрации Президента, Кабинета Министров. Не допустят блокирования работы Верховного Суда, потому что мы понимаем, насколько важно сегодня в этом плане решение Верховного Суда. Но пака мы не видим, к моему огромному сожалению, доброй воли с этой стороны.

Продолжение такой ситуации – это, прежде всего, непредвиденные последствия в сферах жизнедеятельности – транспорта, энергетики, связи, коммунальных служб и, как вы все хорошо понимаете, финансовой системы в целом. Я хочу сегодня подчеркнуть, что отпуск Главы Национального банка Украины сегодняшним днем должен закончиться, потому что избирательная компания закончилась. И я прошу Вас с завтрашнего дня приступить к обязанностям Главы НБУ. Потому что те сигналы, которые сегодня есть, я вчера ночью получил соответствующую докладную записку от исполняющего обязанности Главы НБУ – очень тревожные симптомы у нас создаются в банковской сфере, я думаю, что министр финансов также даст свою оценку в этом плане. Существует предложение заслушать руководителей ведомств, которые присутствовали здесь, в том числе и пограничников, таможенников, налоговой службы, министра энергетики, министра транспорта - какая там создалась ситуация, потому что в первые дни были попытки блокировки железной дороги. А потом будем принимать общее решение.

Пресс-служба Администрации Президента



