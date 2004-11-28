Участники митинга в Харькове заявляют о том, что не прекратят акций протеста до тех пор, `пока на страницах газет не появится портрет Президента Ющенко`

На площади Свободы в центре Харькова начался митинг сторонников Виктора Ющенко.

В комментарии к событиям председатель областной организации партии `Наша Украина` (ПРП) Иван Варченко сказал корреспонденту УНИАН, что оппозиция не прекратит акций протеста, `пока на первой странице основных газет не появится фотография нового Президента Украины Виктора Ющенко`.

`Мы вынуждены контролировать действия власти, от которой сейчас можно всего ожидать`, - отметил он. По его словам, оппозиция, в частности, пока не получила ответа от прокурора, СБУ и областной милици относительно ее требоватия `арестовать за покушение на целостность Украины гражданина Евгения Кушнарева как государственного преступника`. Перед участниками митинга сегодня на Майдане пройдет концерт рок-группы `Океан Эльзы`.

УНИАН







