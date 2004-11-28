Председатель Донецкого облсовета заявляет о необходимости референдумов на Востоке о создании федерации

Председатель Донецкого областного совета Борис Колесников заявляет о необходимости проведения в Луганской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях референдумов о создании нового федеративного государства со столицей в Харькове, сообщает Громадське Радіо. Об этом он заявил на Всеукраинском съезде местного самоуправления в Северодонецке (Луганская область). Сегодня же лидер оппозиции Виктор Ющенко заявил, что считает намерение создать Юго-Восточную автономию попыткой губернаторов Донецкой области Анатолия Близнюка, Харьковской области Евгения Кушнарева и Луганской области Александра Ефремова избежать ответственности за фальсификацию выборов в этих регионах.



Громадське Радіо



