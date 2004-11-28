Россия помогает транслировать по всем каналам съезд, который проходит в Северодонецке - ведущий съезда

Ведущий съезда в Северодонецке, председатель областного совета Луганской области Виктор Тихонов сообщил, что съезд будет транслироваться по всем каналам и в этом помогает Россия.



Выступая на съезде, на котором, как сообщалось, присутствует Юрий Лужков и Виктор Янукович, глава Харьковской облгосадмиинстрации Евгений Кушнарев заявил, что `в течение недели в Украине осуществлялся тщательно подготовленный конституционный переворот по самым современным технологиям, цель которого – возвести на трон самозванного Президента`.



`Власть в Украине не пала, есть действующий Президент, полноправный премьер, половина Украины - с нашей властью, мир ни при каких условиях не признает самозванного Президента`, - сказал он.



`Главный вывод – для того чтобы довести победу до результата, мы должны быть сильными, мы за демократическую единую Украину, но не надо испытывать наше терпение. Я хочу напомнить, что до Киева 400 км, а до России – 40 км. Мы не навязываем Галичине свой образ жизни, но не позволим Галичине учить нас жить`.



`Мы не приемлем чужие символы – наш символ православие. Президентом будет В. Янукович, пройдя через все законные процедуры`.



Источник: УНИАН