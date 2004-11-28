Оранжевый Чернигов требует возбуждения уголовного дела против полковника Кочубея

В пятницу, 26 ноября, во время митинга в Чернигове милицией против мирных демонстрантов были применены газы и кийки, сообщает пресс-служба `Нашей Украины`.



Команду на применение силы дал первый заместитель начальника областного управления внутренних дел Иван Кочубей. От действий работников правоохранительных органов пострадала пожилая женщина Валентина Татарчук, которая получила сотрясение мозга и перелом двух ребер. Кроме того, более 30 лиц обратились в `скорую помощь` с жалобами на затрудненное дыхание и боль в области сердца. Во время выполнения служебных обязанностей пострадали редактор газеты `Біла хата` Инесса Фторова и фотокорреспондент газеты `Сіверщина` Юрий Чайковский.



После применения кийков и газов на митинге люди сами сорвали погоны с полковника Кочубея, а вчера, 27 ноября, митинг черниговцев переместился с центральной площади к дому областной прокуратуры. Граждане требовали возбуждения уголовного дела по факту применения спецсредств против мирных людей. К митингующих вышел первый заместитель областного прокурора Евгений Ходыко, который сообщил, что в понедельник, 29 ноября, будут готовы заключения прокуратуры, с которыми он предлагал ознакомиться делегации митингующих.





Пресс-служба `Нашей Украины`