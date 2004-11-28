СНБОУ ПРЕДЛОЖИЛ ОТМЕНИТЬ ВСЕ НЕЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

16:02, 28 ноября 2004
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Источник: УНИАН

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