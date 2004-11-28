КООРДИНАТОРЫ АКЦИИ ПРОТЕСТА ПРОСЯТ ОТКЛИКНУТЬСЯ КИЕВЛЯН, КОТОРЫЕ МОГУТ РАЗМЕСТИТЬ ПРИЕЗЖИХ

Координаторы акции протеста благодарят киевлян, которые помогли разместить `тысячи единомышленников, которые прибыли в столицу из разных уголков Украины, чтобы поддержать демократию`, сообщает Громадське Радио.



Однако еще многим манифестантам негде остановиться. Координаторы акции просят тех, кто может разместить у себя людей из других регионов, предоставить эту информацию по телефону: 8-066-754-52-96 или по электронному адресу: pidtrymka@yahoo.com.



Координаторы также просят указывать количество людей и то, на сколько суток Вы можете их принять. `Особенно будем благодарны за помещения, которые могут вместить группы людей -- спортивные залы, учебные заведения и т.д.`.



Громадське радио