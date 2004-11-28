Гриневецкий на съезде в Северодонецке заявил, что столица Украины - `Киев гнилой, она сдалась и в ней царит гетьманщина`

Губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий, выступая на съезде депутатов всех уровней южных и восточных областей Украины, который проходит на Ледовом стадионе в Северодонецке, заявил, что столица Украины - `Киев гнилой, она сдалась и в ней царит гетьманщина`, как сообщает УНИАН.



Кроме того, одесский губернатор, обращаясь к парламенту сказал, что `надо выписать процедуру инаугурации Виктора Януковича`.



В свою очередь губернатор Донецкой области Анатолий Близнюк предложил Сергею Кивалову и Владимиру Литвину `собирать собрание и приводить В.Януковича к присяге`. Он также предложил `провести региональные референдумы, обязать депутатов ВР принять изменения в Конституцию и если они не сделают этого, то за них сделают это другие депутаты`.



Источник: УНИАН