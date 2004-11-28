Как только прольется первая капля крови, мы это (насилие) остановить не сможем - Янукович

Премьер-министр Украины, кандидат в президенты страны Виктор Янукович призвал украинский народ сохранять мир и стабильность.



`Мы сегодня находимся на грани катастрофы, на грани пропасти`, - сказал он в городе Северодонецк на всеукраинском съезде народных депутатов и законодателей местных советов всех уровней.



По словам Януковича, `мир в стране сегодня очень хрупок`.



`Если мы допустим дестабилизацию в государстве, мир порвется`, - предупредил он.



По словам премьера, он `четко себе представляет ту отвественность, которая есть перед народом`.



По сообщению РИА `Новости`, он призвал `не прибегать ни к каким радикальным мерам`. `Как только прольется первая капля крови, мы это (насилие) остановить не сможем`, - подчеркнул он.



РИА `Новости`