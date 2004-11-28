СБУ считает силовой вариант угрозой целостности государства

Спецслужбы Украины убеждены в том, что разрешение кризиса в стране силовым путем будет угрожать национальной безопасности и национальной целостности государства.



`Служба безопасности Украины (СБУ) убеждена, что любой силовой вариант решения политического кризиса, который переживает наша страна, несет прямую угрозу национальной безопасности и территориальной целостности государства`, - заявил журналистам председатель СБУ Игорь Смешко.



В воскресенье после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Смешко подчеркнул, что СБУ в сложившейся ситуации будет `неукоснительно выполнять свои полномочия для сохранения конституционного строя и территориальной целостности государства`.



Трехчасовое заседание проходило под председательством президента Украины Леонида Кучмы.



РИА `Новости`