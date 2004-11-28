Янукович призвал делегатов съезда в Северодонецке к взвешенным решениям

Выступая на съезде депутатов всех уровней южных и восточных областей Украины в Ледовом дворце Северодонецька, премьер-министр Украины Виктор Янукович призвал делегатов съезда к взвешенным решениям, объясняя это тем, что все государства, которые пошли революционным путем, были разрушены, как сообщает УНИАН.



Он также добавил, `сегодня мы находимся на грани катастрофы и не можем дать гарантий сохранить тот уровень экономики, которого достигли. Остановились платежи, западные области не рассчитываются за энергоносители`.



Он призвал делегатов не приступать к каким-либо радикальным мерам.



В.Янукович также призвал Президента разблокировать работу парламента.



Выступая на съезде, мэр Москвы Юрий Лужков сказал, что для него особой честью является быть гостем исторического съезда и что Президент России В.Путин первым поздравил В.Януковича с победой. В своем выступлении он также назвал одну сторону – апельсиновую - подкормленной зарубежьем, а другую сторону – спокойной и взвешенной силой. Он сказал, мы видим двух человек: один, когда был премьер-министром (Ющенко), - ухудшилось экономическое положение Украины, а другой (Янукович) созидает, выплачивая зарплаты.



Губернатор Луганской области Александр Ефремов дал ответ В.Ющенко после его выступления по `5-му каналу`: `Посмотри на меня, разве я могу испугаться. Лучше умереть стоя, чем жить при тебе на коленях`. Он также сказал, что ни на одной территории Украины, представители которых собрались на съезд, не нарушается Конституция.



Он также сказал, что делегаты съезда должны обратиться к Леониду Кучме, в руках которого находятся силовые структуры и право вводить чрезвычайное положение, в противном случае, если он не примет соответствующих решений, вся ответственность будет лежать на нем. Он предложил создать координационный орган территорий для того, чтобы быть готовым, если в Украине свершится революция.



Как сообщает УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины, рассмотрев на своем заседании 28 ноября 2004 года общественно-политическую ситуацию в Украине, сложившуюся после второго тура президентских выборов, предложил в частности, `считать недопустимым применение силы против участников конфликта с целью недопущения его последующего заострения при условии соблюдения участниками политических акций законодательства Украины. А также `отменить все незаконные решения региональных органов местной власти и безотлагательно привести их в соответствие с действующим законодательством`.



Источник: УНИАН