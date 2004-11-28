Возле ЦИК проходит многотысячный митинг против фальсификаций выборов Президента Украины

Сейчас в Киеве возле помещения Центральной избирательной комиссии проходит многотысячный митинг сторонников Виктора Ющенко против фальсификации выборов Президента Украины.



Как передает УНИАН, движение по ул. Кутузова и частично по бульвару Леси Украинки перекрыто участниками акции.



Только что вдоль митингующих возле ЦИК по бул. Леси Украинки прошла колонна приблизительно из 300 сторонников В.Януковича с сине-белыми флагами и плакатами.



В свою очередь, сторонники В.Ющенко сопровождали их выкриками `Ющенко!` и `Донбас – приєднуйся до нас!`, но никакой агрессии со стороны оппонентов с сине-белыми флагами не было, наоборот - они улыбались `оранжевым` и также призывали их присоединяться к ним, но это предложение, конечно, не нашло поддержки со стороны сторонников В.Ющенко.



Источник: УНИАН