Учасники митинга в поддержку Ющенко направились от ЦИК на Крещатик
16:45, 28 ноября 2004Последние события
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Участники митинга в поддержку Виктора Ющенко направились от ЦИК на Крещатик.
Как передает УНИАН, участники митинга, построившись в колонну, направились по бульвару Леси Украинки на Крещатик. Во главе колонны едет желтый автомобиль, на крыше которого установлен динамик и один из лидеров Социалистической партии, народный депутат Юрий Луценко постоянно обращается к участникам акции, что `Украина – единое государство, и власти не удастся разделить его на восток и запад`.
Кроме того, как отмечает Ю.Луценко, шествие по улицам Киева сторонников В.Ющенко должно показать власти, что украинский народ будет отстаивать будущее Украины, `несмотря на снег, дождь и холод`.
Источник: УНИАН
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