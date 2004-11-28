Ющенко заявил, что сегодня в 20.00 могут снести палаточный городок

Лидер коалиции `Сила народа` Виктор Ющенко заявил, что власть рассматривает возможность введения чрезвычайного положения и хочет разогнать палаточный городок, о чем он сообщил, выступая на митинге на Майдане Независимости в Киеве, как сообщает УНИАН.



`Уже два дня идет разговор во властных кругах о введении чрезвычайного положения, что поможет разогнать эту демонстрацию`, - сказал В.Ющенко.



По его словам, есть информация о том, что сегодня в 20.00 будет попытка снести палаточный городок. `Я не верю, что есть горячие головы, бездумные головы, глупые головы, которые могут такое решение принять`, - сказал он.



Источник: УНИАН