С сегодняшнего дня Партия промышленников и предпринимателей Украины (ПППУ) начинает бессрочную акцию `Позвони в Донецк! Позвони в Луганск! Расскажи людям правду!`, как сообщает УНИАН.



ПППУ призывает каждого неравнодушного к акции общественного неповиновения или симпатизирующего ей - `позвонить своим знакомым, друзьям, сотрудникам, партнерам по бизнесу в Луганск, Донецк, АР Крым. Расскажите им о масштабах фальсификации выборов, о всем арсенале запугивания, давления и шантажа людей. Сообщите о мирном ходе демонстраций в Киеве, в центре и на западе Украины, толерантном отношении их участников к тем гражданам, которые проголосовали за другого кандидата`.



Организаторы акции считают, что жители востока Украины задолго до начала избирательной гонки стали заложниками сознательно искаженной и односторонней информации СМИ, которые выполняли, а кое-кто и до сих пор выполняет откровенные политические заказы, игнорируя право граждан знать правду. Возможно поэтому восток и не заметил, что на выборах властвовали административное давление, грязные политтехнологии и черный пиар, произошли масштабные фальсификации, которые не совмещаются с естественным устремлением народа к правде и справедливости.



Источник: УНИАН