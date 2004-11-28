Федерация работодателей и Федерация профсоюзов 30 ноября проведут переговоры
17:01, 28 ноября 2004Последние события
0
30 ноября состоятся переговоры между руководством Федерации работодателей Украины и Федерацией профсоюзов Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя Федерации работодателей Владимир Грищенко.
Как сообщает УНИАН, консультации будут посвящены обсуждению общих действий обеих организаций по урегулированию социально-политической ситуации в Украине.
На встрече будут рассматриваться механизмы консолидации и снятия социального напряжения в обществе, обеспечения конституционных прав и свобод граждан Украины.
Источник: УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter