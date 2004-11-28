СБУ убеждена, что разрешение кризиса силовым путем будет угрожать национальной безопасности Украины

17:11, 28 ноября 2004
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`Служба безопасности Украины (СБУ) убеждена, что любой силовой вариант решения политического кризиса, который переживает наша страна, несет прямую угрозу национальной безопасности и территориальной целостности государства`, - заявил журналистам председатель СБУ Игорь Смешко.

Как сообщает УНИАН, в воскресенье после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины И.Смешко подчеркнул, что СБУ в сложившейся ситуации будет `неукоснительно выполнять свои полномочия для сохранения конституционного строя и территориальной целостности государства`.

Трехчасовое заседание СНБОУ проходило под председательством президента Украины Леонида Кучмы.

Источник: УНИАН

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