Предприятия Житомира перечисляют средства в поддержку митингующих в Киеве

Многие крупные предприятия Житомира заявили о своей поддержке участников митинга в Киеве в поддержку Виктора Ющенко.



Как сообщили корреспонденту агентства `Интерфакс-Украина` в региональном штабе Виктора Ющенко, принято решение перечислить в фонд митингующих 200 тыс. грн. В Киев отправлено 15 тонн продуктов.



Житомирская чулочная фабрика отправила жителям палаточных городков 5 тыс. пар теплых носков. Житомирские таксисты приняли решение выделить сто автомобилей для транспортировки желающих принять участие в митинге в столицу.





Интерфакс-Украина