Предприятия Житомира перечисляют средства в поддержку митингующих в Киеве

17:11, 28 ноября 2004
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Многие крупные предприятия Житомира заявили о своей поддержке участников митинга в Киеве в поддержку Виктора Ющенко.

Как сообщили корреспонденту агентства `Интерфакс-Украина` в региональном штабе Виктора Ющенко, принято решение перечислить в фонд митингующих 200 тыс. грн. В Киев отправлено 15 тонн продуктов.

Житомирская чулочная фабрика отправила жителям палаточных городков 5 тыс. пар теплых носков. Житомирские таксисты приняли решение выделить сто автомобилей для транспортировки желающих принять участие в митинге в столицу.


Интерфакс-Украина

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