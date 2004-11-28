Предприятия Житомира перечисляют средства в поддержку митингующих в Киеве
17:11, 28 ноября 2004Последние события
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Многие крупные предприятия Житомира заявили о своей поддержке участников митинга в Киеве в поддержку Виктора Ющенко.
Как сообщили корреспонденту агентства `Интерфакс-Украина` в региональном штабе Виктора Ющенко, принято решение перечислить в фонд митингующих 200 тыс. грн. В Киев отправлено 15 тонн продуктов.
Житомирская чулочная фабрика отправила жителям палаточных городков 5 тыс. пар теплых носков. Житомирские таксисты приняли решение выделить сто автомобилей для транспортировки желающих принять участие в митинге в столицу.
Интерфакс-Украина
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