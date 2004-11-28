Всеукраинский съезд народных депутатов и депутатов местных советов признал легитимным постановление ЦИК о признании президентом Украины Януковича (расширенная)

Завершившийся в Северодонецке Всеукраинский съезд народных депутатов и депутатов местных советов признал легитимным и полностью отвечающим нормам Конституции и законам официальное постановление Центризбиркома о признании президентом Украины Виктора Януковича. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



Об этом говорится в резолюции съезда, в котором приняли участие более 3,5 тыс. делегатов из Крыма, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черниговской области, Киева и Севастополя.



Согласно резолюции съезда, такое решение принято, `действуя в рамках Конституции Украины и закона о местном самоуправлении, выражая интересы представленных территориальных общин, реагируя на критическое обострение общественно политической ситуации в стране, разрушительные действия так называемой демократической оппозиции`, с целью недопущения экономического хаоса в стране и дезорганизации власти, `конструктивно реагируя на законные требования избирателей`, говорится в резолюции съезда, в котором приняли участие более 3,5 тыс. человек.



Съезд также поручил народным депутатам от областей, участвовавших в форуме, обратиться в Конституционный суд Украины по поводу незаконных решений Верховной Рады от 27 ноября относительно результатов голосования на президентских выборах.



Решено также проинформировать о решении съезда президента Украины Леонида Кучму и вновь избранного президента Украины Виктора Януковича, председателя Верховной рады Владимира Литвина. Резолюция съезда также будет направлена в управляющие органы Европейского Союза и Российской Федерации, других государств.



На съезде также создан Межрегиональный союз органов местного самоуправления Украины. Руководить союзом будет совет, в который войдут по 2 человека от каждой из областей-участниц союза. Съезд поручил совету организовать свой исполком, который будет находиться в Харькове.



Всеукраинский съезд народных депутатов и депутатов местных советов всех уровней проходил в зале Ледового дворца, рассчитанного на 5 тысяч мест. Практически все места были заняты.



По данным оргкомитета, на съезд прибыло около 4 тыс. делегатов от 15 регионов - Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской области, Крыма и Севастополя. Из ранее заявленных участников отсутствовали представители Закарпатской и Черкасской области - по данным организаторов, они не приехали `по техническим причинам`.



Интерфакс-Украина