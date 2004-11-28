Жители Луганска, в частности Северодонецка, установили в Киеве палатки в поддержку честных выборов и Ющенко

В то время как в Северодонецке Луганской области проходит съезд народных депутатов и депутатов местных советов всех уровней, жители города едут в Киев и устанавливают палатки в поддержку честных выборов и Виктора Ющенко. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Общенационального политического забастовочного комитета.



На сегодняшний день, в частности, в палаточном городке на Крещатике и Майдане Незалежности установлено шесть палаток из Луганска и одна из Северодонецка. Среди участников акции неповиновения – студенты, предприниматели, журналисты, инженерно-технические работники.



Как рассказывают участники акции, прибывшие в Киев одними из первых, в Луганской области многие `здоровые, прагматичные люди, понимают настоящую суть событий в Украине, поддерживают Комитет национального спасения и категорически отбрасывают возможность разъединения Украины`.



Они сообщили, что луганчане почти полностью лишены возможности провести митинг или выразить какую-либо поддержку В.Ющенко в родном регионе: местная власть оказывает этому беспрецедентное сопротивление.



УНИАН