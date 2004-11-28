Протоиерей Анатолий (Кировоградская епархия УПЦ) призывает духовенство стать на сторону народа

Священник из г. Александрия Кировоградской области, декан Александрийского благочинья, митрополичий протоиерей Анатолий (Микитенко) призывает все духовенство стать на сторону народа, как сообщает УНИАН.



Протоиерей Анатолий отметил, что его очень печально поразило то, что в Киеве из Кировоградской епархии сейчас находятся всего 2 священника – он и его сын, - тогда как там есть около 300 храмов, соответственно священнослужителей намного больше. В то же время, он отметил, что Греко-католическая церковь здесь вся.



По убеждению протоиерея, каждый честный священник должен быть образцом чести для своего народа, должен быть всегда со своим народом, должен подтверждать это не только молитвой, но и делами.



Протоиерей также отметил, что сейчас в Украине происходит зеркальное отражение трагедии, произошедшей 2000 лет назад, когда распяли Христа.



Но по убеждению священника, украинский народ уже стал сознательным и не даст `этой фарисейской власти... распять своего Спасителя`.

Протоиерей Анатолий призвал все духовенство стать со своим народом.



Источник: УНИАН