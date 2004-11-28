Депутаты местных советов Винницкой области призвали Кучму уволить премьера, распустить ЦИК и провести повторное голосование

Собрание депутатов местных советов Винницкой области приняли резолюцию, в которой призвали Президента Украины Леонида Кучму уволить премьер-министра Виктора Януковича и всех должностных лиц исполнительной власти, причастных к фальсификациям на выборах, а также распустить нынешний состав ЦИК и провести 12 или 19 декабря повторное голосование 2-го тура выборов Президента Украины, как сообщает УНИАН.



Кроме того, в резолюции одобряется решение Верховной Рады, которым признаны недействительными результаты выборов 21 ноября текущего года, объявленные ЦИК, осуждаются действия должностных лиц Восточной и Южной частей Украины по созданию автономии и призывающие к расколу страны.



Резолюция рекомендует сессиям районных и областных советов принять решение о создании исполнительных органов соответствующих советов, которые должны перебрать на себя функции местных госадминистраций.



Собрания депутатов местных советов приняли решение создать областной координационный совет, который будет координировать деятельность местных органов самоуправления в вопросах обеспечения конституционных прав и свобод граждан на период установления легитимных органов власти.



Резолюция была принята единогласно 172 депутатами областной, районных, городских и сельских советов по 22 районам области, принимавшими участие в собрании.



Источник: УНИАН