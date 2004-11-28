В Харькове оппозиция призвала депутатов и председателей райадминистраций не допустить проявлений сепаратизма

Оппозиция обратилась к депутатам местных советов Харьковской области и председателям районных государственных администраций с призывом не допустить проявлений сепаратизма в Украине.



Как передает УНИАН, в обращении местного Комитета национального спасения отмечается, что `26 ноября 2004 г. Харьковским областным советом было принято антиконституционное незаконное решение, посягающее на целостность и суверенитет Украины, нарушает принцип демократии и народовластия и содержит все признаки уголовного преступления с отягчающими обстоятельствами`.



`Бывший председатель Харьковской областной госадминистрации г. Евгений Кушнарев, - говорится в обращении, - поддавшись панике, пренебрег правовыми законными возможностями политического влияния, показал, чем в действительности для власти являются слова о патриотизме, единой Украине и гражданском мире`. `Сегодня он пытается, - утверждают авторы обращения, - разделить ответственность за свое преступление с представителями государственной власти и местного самоуправления в Харьковской области`. Комитет национального спасения призвал депутатов и председателей госадминистраций `согласно Конституции и Законам Украины дать правовую и политическую оценку решению Харьковского областного совета и действиям Е.КУШНАРЕВА, призвать местные общины к сохранению государственной целостности Украины, не допустить проявлений сепаратизма, поддержать процессы возрождения демократии в Украине`. КНС также обратился с просьбой поддержать решение Харьковского городского совета от 27 ноября, который признал неконституционными решение чрезвычайной сессии областного совета от 26 ноября.



Как передавал УНИАН, Харьковский городской совет на своей внеочередной сессии 27 ноября постановил, что решение Харьковского областного совета о создании исполнительного комитета и передаче ему исполнительной власти в регионе является неконституционным и не подлежит выполнению на территории города Харькова.



26 ноября оппозиция обратилась к прокуратуре области, Управлению Службы безопасности Украины и областной милиции с требованием „принять меры для задержания гражданина Е.Куш как особо опасного государственного преступника в связи с его посягательством на целостность государства`.



Сегодня на съезде в Северодонецке председатель областного совета Донецкой области Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что на территориях восточных и южных областей Украины необходимо провести референдумы, на которых выразить недоверие всем органам власти, проголосовать за создание нового юго-восточного государства в форме Федеральной республики, а столицей объявить город Харьков.



Источник: УНИАН