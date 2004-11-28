Кабинет Министров Украины пригрозил принять `адекватные меры` к структурам, отказавшимся перечислять деньги в бюджет

Первый вице-премьер, министр финансов Украины Николай Азаров предупредил, что правительство примет `адекватные меры` к тем структурам, которые в связи со сложившейся в стране ситуацией прекратили перечислять деньги в государственный бюджет.



Как сообщил УНИАН, Азаров выступил в воскресенье после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он обратился к руководителям областных государственных администраций, областных советов, ведомств и предприятий.



Ранее сообщалось, что губернатор Харьковской области Евгений Кушнарев заявил на митинге в Харькове, что областные власти прекращают перечислять деньги Киеву.



Президент Украины Леонид Кучма назвал незаконными идеи создания Юго-восточной автономии, которые высказываются на депутатском съезде в городе Северодонецк. В этом съезде принял участие премьер-министр, кандидат в президенты Украины Виктор Янукович.



Источник: УНИАН