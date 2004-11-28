Профсоюзы Винницкой области приостановили членство в ФПУ и заявили о поддержке Ющенко

Президиум совета Федерации профсоюзов Винницкой области на период до созыва внеочередного съезда ФПУ приостановил свое членство в составе Федерации профсоюзов Украины и заявил о своей поддержке Виктора Ющенко, как сообщает УНИАН.



По его словам, такое решение президиум Федерации винницких профсоюзов принял опираясь на волеизъявление членов профсоюзов области.



В.Паращук сообщил, что президиум также создал оргкомитет Федерации профсоюзов области `Единство` по координации действий профсоюзных организаций при проведении акций протеста в каждом трудовом коллективе, на улицах и площадях всех населенных пунктов Винницкой области. `Для этого нами установлена круглосуточная связь с Комитетом национального спасения в Киеве и координационным комитетом профсоюзов Украины`, - сказал В.Паращук.



Он добавил, что президиум принял решение способствовать проведению акций протеста путем формирования групп из членов профсоюзов, которые будут принимать в них участие, организовать за деньги профсоюзов в местах проведения акций пункты горячего питания и в случае необходимости предоставлять участникам акций помещения.



Источник: УНИАН