Депутат Царев заявляет, что штаб Януковича обжалует в суде решение ВР о недоверии к ЦИК и непризнании результатов выборов

Представители штаба Виктора Януковича намерены подать в Конституционный суд обжалование решения парламента о недоверии Центризбиркому и непризнании результатов избирательной гонки.



Об этом Би-Би-Си сообщил депутат от „Регионов Украины` Олег Царев. Он считает политическое решение парламента давлением на Верховный Суд и ЦИК за информацией УНИАН.



Как сообщил О.Царев, представители команды В.Яруковича считают такую постановку вопроса Верховной Радой неконституционной.



О.Царев расценил решение Верховной Рады, как политическое давление на Центризбирком и Верховный Суд, который в понедельник должен принять решение по жалобе, поданной представителями Виктора Ющенко в связи с правонарушениями во время голосования после объявления окончательных результатов выборов Президента. Вместе с тем, депутаты от „Регионов Украины` не уточняют, когда именно может быть обжаловано политическое решение парламента в Конституционном суде.



Источник: УНИАН