Завтра в 13 часов начнется митинг возле Красного корпуса КНУ им. Т.Шевченко

18:40, 28 ноября 2004
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Завтра в 13 часов начнется митинг возле Красного корпуса КНУ им.Т.Шевченко. Об этом сообщает Страйком КНУ им.Т.Шевченко. Требованием студентов является официальное оглашение страйка и отмена пар, в связи с тем, что несмотря на заявление ректора университета Виктора Скопенко о праве участия в митингах, на многих факультетах продолжаются занятия.

За предворительными данными в митинге приймут участие несколько тысяч студентов.

С вопросами обращаться к председателю Страйком КНУ им.Т.Шевченко Л.Ярошенко - тел. 8 066 737 83 18.

Страйком КНУ им.Т.Шевченко

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