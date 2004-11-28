Завтра в 13 часов начнется митинг возле Красного корпуса КНУ им.Т.Шевченко. Об этом сообщает Страйком КНУ им.Т.Шевченко. Требованием студентов является официальное оглашение страйка и отмена пар, в связи с тем, что несмотря на заявление ректора университета Виктора Скопенко о праве участия в митингах, на многих факультетах продолжаются занятия.



За предворительными данными в митинге приймут участие несколько тысяч студентов.



С вопросами обращаться к председателю Страйком КНУ им.Т.Шевченко Л.Ярошенко - тел. 8 066 737 83 18.



Страйком КНУ им.Т.Шевченко