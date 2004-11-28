Руководитель профсоюза милиции призывает правоохранителей действовать согласно конституции и законам и воздерживаться от политических заявлений

Председатель профсоюза аттестованных работников органов внутренних дел Украины Григорий Кабанченко призывает всех работников милиции исполнять свои профессиональные обязанности, которые заключаются в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, и воздерживаться от политических заявлений. Об этом говорится в заявлении Совета профсоюза, принятом в среду, сообщил Г.Кабанченко, и последние дни, по его словам, остро подтвердили актуальность этого заявления, как сообщает УНИАН.



Г.Кабанченко отметил, что, несмотря на бурные политические события, в законодательном поле страны ничего не изменилось: продолжают действовать Конституция Украины, Закон Украины `О милиции`, присяга и другие законодательные акты. Этими актами от каждого работника милиции требуется именно охранять правопорядок и безопасность граждан. Именно это, говорит Г.Кабанченко, и является служением народу. Поэтому, отмечает он, громкие политические заявления от работников милиции наподобие заявлений о `переходе на сторону народа` и принятия присяги на верность `народному Президенту` могут иметь пропагандистский эффект, но с правовой точки зрения являются нонсенсом и фактическим нарушением закона. Ведь каждый работник милиции уже дал присягу народу, и обязан ее неуклонно соблюдать.



На практике это означает, что милиция начинает делиться по политическими пристрастиям, что является недопустимым, подчеркивает Г.Кабанченко. Представьте себе, что в одной группе задержания ее члены служат разным президентам, говорит он, - это может привести к непоправимому.



Ввиду этого, говорит руководитель профсоюза, `мы еще раз обращаемся к правоохранителям: продолжайте нести свою службу, строго придерживаясь требований закона и присяги`. `Именно этого от нас ожидает народ, и то дело, которое мы сегодня делаем, неся службу практически круглосуточно, на грани физического и морального истощения, и является служением народа`.



То есть, говорит руководитель профсоюза, если милиционер охраняет участников митинга и не допускает насилия по отношению к ним любой из сторон, если работник ГАИ отказывается на пути к столице блокировать автомобили тех, кто едет на тот же митинг, если милиционер отказывается вбрасывать на избирательном участке бюллетени за того или иного кандидата, это и есть соблюдение закона. Согласно присяге, отмечает Г.Кабанченко, милиционер обязан исполнять только законные приказы и не исполнять противоправные, и не только не исполнять, но и докладывать об этом высшему руководству. Другими словами, для того, чтобы служить народу и не исполнять преступные приказы, совсем не обязательно выходить на сцену и под аплодисменты целовать флаг. Конечно, подытоживает он, это не принесет политических или других дивидендов, но только благодаря такой позиции в стране удается обеспечивать общественный порядок и мир.



Очень много, отметил Г.Кабанченко, зависит также от политиков. Сегодня правоохранители делают все возможное для удержания ситуации под контролем, `мы не имеем ни одного юридического факта, который свидетельствовал бы о противоправных действиях милиции на протяжении последних напряженных дней`, и невзвешенные призывы к массовым `переходам` или `присоединениям` в этой ситуации только навредят, убеждает он.



Источник: УНИАН