Кабинет Министров не может выполнять свои бюджетные обязательства - Азаров

Вице-премьер-министр, министр финансов Николай Азаров заявил, что Кабинет Министров не может выполнять свои бюджетные обязательства. Об этом он сказал журналистам по окончании заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, как сообщает УНИАН.



`Потери доходов государственного бюджета подвергают сомнению возможность правительства выполнить все свои обязательства`, – сказал Н.Азаров. Он подчеркнул, что доходы бюджета уменьшились в связи с событиями последней недели, и ситуацию можно исправить только в случае стабилизации ситуации. `Сегодня мы должны констатировать, что эта неделя привела к ухудшению экономической ситуации`, – сказал Н.Азаров. Он сказал, что особо опасным является бюджетный сепаратизм, то есть отказ от перечисления доходов регионов в государственный бюджет.



Он также сообщил, что правительство намерено обратиться к лидерам блока партий `Наша Украина` с предложением провести общее заседание и совместно определить мероприятия для стабилизации экономической ситуации. Он подчеркнул, что блокирование работы правительства не дает Кабмину возможности оперативно решать текущие вопросы.



В то же время Н.Азаров сказал, что правительство признает за своими оппонентами право на протест.



Как сообщает УНИАН, в пятницу, 26 ноября, чрезвычайная сессия Харьковского областного совета избрала Евгения Кушнарева председателем совета и председателем облисполкома. Облисполкому подчинены областная милиция, структура МЧС, было принято решение прекратить перечисление из области средств в государственный бюджет.



Источник: УНИАН