Одесситы инициировали сбор подписей за лишение Кивалова звания `почетный гражданин Одессы`

Участники 3-тысячной акции протеста против фальсификации Центризбиркомом результатов голосования на президентских выборах, которая проходит у здания облгосадминистрации, инициировали сбор подписей за лишение председателя ЦИК Сергея Кивалова звания „Почетный гражданин Одессы`, присвоенного полгода тому назад горсоветом.



„Мы требуем также от областной и Генеральной прокуратур Украины, - заявил руководитель Приморского районного штаба Одессы Виктора Ющенко – Николай Рубля, - возбудить уголовное дело против члена политсовета Партии регионов Руслана Боделана за организацию и участие в незаконных акциях, направленных на административно-территориальный передел унитарного Украинского государства и противозаконное образование так называемого „Новороссийского края`.



Мэр г. Боделан перепутал, - отметил Н.Рубля, - недавно проведенное „перекраивание административных районов Одессы, в результате чего количество городских районов сокращено с восьми до четырех, с попыткой антиконституционного передела Украины. А за подстрекательство к нарушению территориальной целостности государства нужно отвечать перед Законом`.



Участники акции, по словам доверенного лица В.Ющенко – Владимира Куринного, „будут продолжать пикетирование органов власти, пока местные депутаты не примут решение о недоверии Центризбиркому и признании Президентом Украины Виктора Ющенко`.



Параллельно проводят митинг возле Одесского горсовета около двухсот сторонников кандидата в Президенты Виктора Януковича, которые вчера вечером установили агитационные палатки на Думской площади. Это преимущественно активисты Партии регионов и `Русского блока`, а также общественных организаций „Русское движение Одессы` и православной организации `Единое Отечество`. По инициативе мэра Р.Боделана члены этих организаций образовали Комитет по защите Конституции и демократии, сформировали „добровольные народные дружины для самообороны и самозащиты`. Участники параллельной акции, в частности, один из ее организаторов лидер `Единого Отечества` Валерий Кауров, мотивируют свои действия необходимостью обеспечения общественного порядка в Одессе.



Источник: УНИАН