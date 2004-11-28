Обращение руководящего состава УМВД Ивано-Франковской области к жителям Прикарпатья и работникам правоохранительных органов

УМВД Ивано-Франковской области обратилось к жителям Прикарпатья со следующим заявлением:



`В последние дни в Украине обострилась общественно-политическая ситуация, которая может выйти из-под контроля. В стране и населенных пунктах области проводятся массовые мероприятия, на которых органы внутренних дел обеспечивают охрану массового порядка. Мы благодарны организаторам и участникам свободолюбивых митингов и народных вече за выдержку и толерантность, поддержку работников милиции в обеспечении правопорядка. Сотрудники органов внутренних дел, которые находятся на службе, приняли Присягу и всегда остаются верными народу Украини, строго придерживаются Конституции и действующего законодательства.



Мы, руководящий состав органов внутренних дел в Ивано-Франковской области, принимая во внимание угрозу потери Украиной суверенитета в связи с оглашением решения центральной изберательной комисии Украины, не можем быть в стороне от тех процессов, которые происходят в стране, и заявляем следующее:



1. В ситуации, которая сложилась, главным заданием органов внутренних дел является обеспечение правопорядка, предотвращение кровопролития и соблюдение законности.



2. Остаемся верными украинскому народу, Присяге и призывавем к этому личный состав прикарпатской милиции, работников других правоохранительных органов.



3. Поддерживаем волеизъявление жителей Прикарпатья и решение органов местного самоуправления насчет обеспечения охраны гражданского порядка в крае.



Новый вибор 2004