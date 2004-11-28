За минувшие сутки в органы внутренних дел Украины поступило свыше 5 тысяч сообщений о правонарушениях

За минувшие сутки в органы внутренних дел Украины поступило 5423 обращения и сообщения граждан о правонарушениях.



Как сообщает УНИАН, 905 преступлений раскрыто по `горячим следам`, что составляет 52,6%. Среди них 2 убийства, 5 фактов нанесения тяжких телесных повреждений, разбойное нападение, 21 ограбление, 9 фактов незаконного завладеет транспортными средствами. К ответственности за административные правонарушения, совершенные в общественных местах, привлечено 1296 человек. По возбужденным уголовным делам арестовано 84 человека.



На протяжении суток за незаконное хранение оружия работники милиции задержали 11 человек. У правонарушителей изъято автомат, 2 пистолета, карабин, 2 обреза охотничьих ружей, 3 единицы самодельного огнестрельного оружия, 200 г взрывчатки и 332 патрона.



За преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ задержаны 132 человека. У них изъято 33,4 кг наркотиков. По этим фактам возбуждено 57 уголовных дел.



Госавтоинспекцией прекращено 9725 нарушений Правил дорожного движения, в том числе 638 фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии. Зафиксировано 1199 нарушений Правил дорожного движения пешеходами.



Работники ГАИ оказали помощь пострадавшим в 107 дорожно-транспортных происшествиях, в которых 9 человек погибло и 136, - травмированы.

На протяжении минувших суток возбуждено 53 уголовных дела за преступления в сфере экономики.



Источник: УНИАН