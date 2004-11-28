Во Львове в воскресенье прошел 30-тысячный митинг в поддержку Ющенко

Около 30-и тысяч человек провели в воскресенье митинг в поддержку Виктора Ющенко на площади перед оперным театром в центре Львова, сообщает Интерфакс-Украина.



Митингующие скандировали `Ющенко!`, держали государственные флаги Украины и оранжевые флаги.



Выступивший перед митингующими руководитель избирательного штаба В.Ющенко во Львовской области и председатель облисполкома Петр Олийнык сообщил, что провел встречу с главой Львовской обладминистрации Александром Сендегой, `ставшим на сторону общины области`. `Мы пришли к консенсусу, и он будет сотрудничать с облисполкомом в различных сферах` - сказал П.Олийнык.



По его словам, глава обладминистрации провел встречу с руководителями милиции, налоговой области и Западной региональной таможни, и эти руководители пообещали ему написать заявления об отставке. `Если они не уйдут сами, то А.Сендега сказал мне, что обратится с представлениями об увольнении указанных руководителей`, - сказал П.Олийнык.



В минувшую среду Львовский областной совет принял решение об отстранении начальника УМВД во Львовской области Олега Сало, начальника Западной региональной таможни Тараса Козака и председателя ГНА во Львовской области Мирослава Хомяка в связи с обвинениями в незаконной деятельности во время подготовки и проведения второго тура выборов президента Украины.



В понедельник в 11.00 на площади перед оперным театром состоится молебен за честное решение Верховного суда Украины.



Интерфакс-Украина