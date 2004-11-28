В понедельник произойдет пресс-конференция при участии представителей обласных молодежных общественных организаций Западной Украины
20:12, 28 ноября 2004Последние события
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В понедельник 29 ноября в 13:00 в Киеве в Информационном агенстве «Укринформ» (ул. Богдана Хмельницкого, 8/16) состоится пресс-конференция при участии представителей обласных молодежных общественных организаций Западной Украины.
АКРЕДИТАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА
Пресс-секретарь — Людмила Михно (моб. 8-050-383-41-11)
За дополнительной информацией та фотоматериалами можете обращаться:
(044) 490-96-28; 494-41-86.
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