В понедельник произойдет пресс-конференция при участии представителей обласных молодежных общественных организаций Западной Украины

В понедельник 29 ноября в 13:00 в Киеве в Информационном агенстве «Укринформ» (ул. Богдана Хмельницкого, 8/16) состоится пресс-конференция при участии представителей обласных молодежных общественных организаций Западной Украины.



АКРЕДИТАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА



Пресс-секретарь — Людмила Михно (моб. 8-050-383-41-11)



За дополнительной информацией та фотоматериалами можете обращаться:

(044) 490-96-28; 494-41-86.



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