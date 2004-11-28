Госдепартамент США и Белый дом приветствуют начавшийся диалог по выходу из кризиса в Украине

Госдепартамент США и Белый дом приветствует решение сторон наладить политический диалог по преодолению кризиса в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.



Как передает CNN, представитель Белого дома Джим Морелл сказал: `Мы надеемся, что подвижки последних двух дней проложат дорогу демократическому процессу, который отражает волеизъявление украинского народа. Мы продолжаем призывать стороны работать над честным и справедливым результатом без применения силы`.



Представитель Госдепартамента Дарла Джордан в связи с последними договоренностями отметила: `Мы приветствуем решения переговоров 26 ноября между двумя кандидатами в президенты Украины при посредничестве Европейского Союза, направленные на разрешение нынешнего кризиса`.



Интерфакс-Украина