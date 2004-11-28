Команда Ющенко требует немедленного созыва заседания межпарламентской комиссии по вопросам сотрудничества Федерального собрания и Верховной Рады

Народные депутаты Александр Зинченко, Борис Тарасюк и Олег Рыбачук обратились к межпарламентской комиссии по вопросам сотрудничества Федерального собрания России и Верховной Рады Украины. Об этом сообщает пресс-служба `Нашей Украины`. `В это судьбоносное для Украины, для украино-российских отношений время мы призываем вас приложить все усилия для того, чтобы решить широкомасштабный политический кризис, который охватил Украину`, - сказано в документе.



Пресс-центр `Нашей Украины`

