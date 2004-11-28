МИД Грузии заявляет, что выборы в Украине прошли с нарушениями

Президентские выборы в Украине прошли с многочисленными серьезными нарушениями, говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Грузии, сообщает УНИАН.



`Грузия полностью разделяет позицию международного сообщества, Евросоюза и авторитетных международных организаций (ОБСЕ и Совета Европы) о многочисленных серьезных нарушениях, имеющих место в президентских выборах в Украине, - говорится в заявлении.



`Процессы в дружественной Украине имеют огромное значение для Грузии`, - подчеркивается в заявлении грузинского МИД.



Источник: УНИАН



