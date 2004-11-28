МИД Грузии заявляет, что выборы в Украине прошли с нарушениями
20:47, 28 ноября 2004Последние события
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Президентские выборы в Украине прошли с многочисленными серьезными нарушениями, говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Грузии, сообщает УНИАН.
`Грузия полностью разделяет позицию международного сообщества, Евросоюза и авторитетных международных организаций (ОБСЕ и Совета Европы) о многочисленных серьезных нарушениях, имеющих место в президентских выборах в Украине, - говорится в заявлении.
`Процессы в дружественной Украине имеют огромное значение для Грузии`, - подчеркивается в заявлении грузинского МИД.
Источник: УНИАН
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