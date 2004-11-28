Сегодня из Луцка в Киев отправятся 180 добровольцев

20:49, 28 ноября 2004
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Сегодня из областного центра Волыни в Киев отправятся 180 добровольцев, чтобы поддержать всеукраинскую акцию протеста против фальсификации результатов выборов Президента.

Как сообщает УНИАН, несмотря на то, что утром было получено четкое указание не отправлять в Киев на Майдан Незалежности добровольцев, после обеда было решено-таки отправить 180 человек, чтобы сменить тех, кто уже провел в Киеве неделю.

Источник: УНИАН

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