Сегодня из Луцка в Киев отправятся 180 добровольцев
20:49, 28 ноября 2004Последние события
0
Сегодня из областного центра Волыни в Киев отправятся 180 добровольцев, чтобы поддержать всеукраинскую акцию протеста против фальсификации результатов выборов Президента.
Как сообщает УНИАН, несмотря на то, что утром было получено четкое указание не отправлять в Киев на Майдан Незалежности добровольцев, после обеда было решено-таки отправить 180 человек, чтобы сменить тех, кто уже провел в Киеве неделю.
Источник: УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter