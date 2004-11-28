Сегодня из Луцка в Киев отправятся 180 добровольцев

Сегодня из областного центра Волыни в Киев отправятся 180 добровольцев, чтобы поддержать всеукраинскую акцию протеста против фальсификации результатов выборов Президента.



Как сообщает УНИАН, несмотря на то, что утром было получено четкое указание не отправлять в Киев на Майдан Незалежности добровольцев, после обеда было решено-таки отправить 180 человек, чтобы сменить тех, кто уже провел в Киеве неделю.



Источник: УНИАН

