В Луцке завтра в 7 утра состоится митинг в связи с передачей исполнительных полномочий Волынскому облсовету

Завтра в 7 утра в Луцке состоится митинг в связи с передачей исполнительных полномочий Волынскому областному совету, как передает УНИАН.



По сообщению Волынского отделения комитета национального спасения, завтра в 7 утра на Киевской площади возле Волынской государственной администрации планируется провести митинг, чтобы завершить процесс передачи всех полномочий единственному легитимному органу власти на Волыни - Волынскому областному совету.



Источник: УНИАН

