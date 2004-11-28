В Луцке завтра в 7 утра состоится митинг в связи с передачей исполнительных полномочий Волынскому облсовету
20:53, 28 ноября 2004Последние события
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Завтра в 7 утра в Луцке состоится митинг в связи с передачей исполнительных полномочий Волынскому областному совету, как передает УНИАН.
По сообщению Волынского отделения комитета национального спасения, завтра в 7 утра на Киевской площади возле Волынской государственной администрации планируется провести митинг, чтобы завершить процесс передачи всех полномочий единственному легитимному органу власти на Волыни - Волынскому областному совету.
Источник: УНИАН
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