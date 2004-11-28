Донецкий облсовет намерен провести референдум по вопросу статуса Донецкой республики в составе федерации

Сессия Донецкого облсовета приняла решение с учетом политической ситуации в стране на 15 декабря назначить проведение областного референдума о внесении изменений в Конституцию по вопросу федеративного устройства и предоставления Донецкой области статуса республики в составе федерации, сообщает Интерфакс-Украина.



Решение сессии, которая транслировалась на площадь, где собралось более 30 тыс. горожан, было встречено салютом.



Интерфакс-Украина