Донецкий облсовет намерен провести референдум по вопросу статуса Донецкой республики в составе федерации
21:02, 28 ноября 2004Последние события
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Сессия Донецкого облсовета приняла решение с учетом политической ситуации в стране на 15 декабря назначить проведение областного референдума о внесении изменений в Конституцию по вопросу федеративного устройства и предоставления Донецкой области статуса республики в составе федерации, сообщает Интерфакс-Украина.
Решение сессии, которая транслировалась на площадь, где собралось более 30 тыс. горожан, было встречено салютом.
Интерфакс-Украина
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