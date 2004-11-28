Оппозиция будет пропускать на работу чиновников Кабмина, но продолжит блокирование администрации президента - Луценко

Участники акции неповиновения в Киеве намерены не препятствовать в понедельник работникам Кабинета министров добраться до своего рабочего места, однако намерены продолжить блокировать администрацию президента до принятия решения по новому составу Центризбиркома, о чем заявил на митинге в воскресенье координатор акции, народный депутат Юрий Луценко.



Он подчеркнул, что блокирование работы администрации будет продолжаться тех пор, пока президент Леонид Кучма не утвердит новый состав ЦИК и не подпишет закон, который препятствовал бы фальсификации выборов с помощью открепительных талонов.



Ю.Луценко сообщил, что в ночь на понедельник сторонники В.Ющенко каждые два часа будут менять дежурство возле здания администрации.



Вместе с тем В.Ющенко заявил в воскресенье журналистам, что пикетирование зданий центральных органов власти не будет прекращено и подчеркнул, что эта акция не преследует целью недопущение работников этих органов на работу. `Мы говорим о мирном пикетировании, оно не будет снято, будет продолжаться и будет демонстрацией того, что мы не отступим от требования признать выборы сфальсифицированными и провести повторное голосование`, - сказал В.Ющенко. `Мы не ставим цель кого-то не пускать не работу. Мы ставим цель, чтобы те люди, которые работают в Кабинете министров, знали цели митингующих. Мы говорим о пикетировании - мирной акции, которая не наносит вряд работе государственных учреждений`, - подчеркнул ВЮщенко.



В то же время одним из решений СНБО в воскресенье было обеспечить разблокирование деятельности госучреждений.



Источник: Интерфакс-Украина