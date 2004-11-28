Томенко призвал телеканалы России и `Евроньюз` к объективности

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Николай Томенко обратился с просьбой к иностранным журналистам, прежде всего из Российской Федерации, непредвзято освещать события украинской `оранжевой революции`. Об этом сообщает пресс-служба `Нашей Украины`.



`Мы в Украине високо ценим усилия тисяч журналистов, которые честно и объективно освещают ситуацию в Украине. Одновременно, как считают эксперты, российские телеканали, а в последнее время и канал `Евроньюз` неполностью освещают события в Украине`, - подчеркнул Томенко.



Он призвал всех журналистов быть непредвзятыми и давать максимально полную информацию насчет событий в столице и других городах страны.



Пресс-служба `Нашей Украины`