Томенко призвал телеканалы России и `Евроньюз` к объективности

21:10, 28 ноября 2004
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Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Николай Томенко обратился с просьбой к иностранным журналистам, прежде всего из Российской Федерации, непредвзято освещать события украинской `оранжевой революции`. Об этом сообщает пресс-служба `Нашей Украины`.

`Мы в Украине високо ценим усилия тисяч журналистов, которые честно и объективно освещают ситуацию в Украине. Одновременно, как считают эксперты, российские телеканали, а в последнее время и канал `Евроньюз` неполностью освещают события в Украине`, - подчеркнул Томенко.

Он призвал всех журналистов быть непредвзятыми и давать максимально полную информацию насчет событий в столице и других городах страны.

Пресс-служба `Нашей Украины`

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