В Луганске задержан тираж газеты `Твой выбор`

Утром 28 ноября на въезде в Луганск гаишники остановили ГАЗель – как и в военное время, у нас тотальная «проверка на дорогах». В кузове под тентом были упаковки газеты «Твой выбор» (учредитель ОО «Телекритика») – часть тиража за 25-28 ноября доставлялась из Запорожья по договору с тремя луганскими газетами в качестве вкладыша.



Дорожным милиционерам газета не понравилась, они сочли её агитационной и велели водителю Швецу С.В., у которого документы на груз были в порядке, последовать в Артемовский райотдел милиции. Там оказалось, что в документах почему-то не хватает одной накладной.



Когда примерно в 13.00 представитель Луганской правозащитной организации Козырев Н.К. прибыл в райотдел и стал выяснять причину задержания водителя и груза, оказалось, что оперуполномоченный Плещаков В.А. никак не может пояснить правовое основание задержания. И хотя на тот момент Сергей Швец уже более трех часов находился в милиции, протокол задержания не был составлен, а статус задержанного им был определен так: «опрашиваемый».



В донесении гаишников было написано: количество груза не соответствует сопроводительным документам - на 20 тыс. экземпляров газет отсутствовала товарная накладная. Опер заверил правозащитника, что если бы накладная была на руках, задерживать водителя и груз не было бы причины.



Через час накладная была передана от отправителя по факсу и вручена Плещакову. Однако последний вдруг засуетился и в течение еще двух часов «согласовывал» вопрос с кем-то таинственным, с кем Козыреву встретиться не удалось. Наконец, опер заявил, что груз велено изъять по причине несоответствия его закону – так он написал в протоколе изъятия. Выяснить критерий «несоответствия» тоже не удалось.



Но в беседе во время разгрузки при понятых (один из которых бы задержанным в милиции) Плещаков заявил, что груз агитационный и якобы содержит призывы к государственному перевороту (!). На предупреждение о том, что он в данный момент осуществляет действия политической цензуры старательный опер никак не отреагировал, вынося упаковки газет в милицейское помещение.



Акт изъятия был составлен, в нем правозащитник дописал: «Груз изъят без правовых оснований. Само изъятие является фактом политической цензуры».



Новый выбор 2004