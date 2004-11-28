Апеляционный суд Николаевской области признал незаконными и отменил постановления трех изберательных участков ТВК№132

По требованию Рябикина П.Б. - доверенного лица кандидата на пост Президента Украины Ющенко В.А. - апеляционный суд Николаевской области признал незаконными и отменил постановление по трем изберательным участкам (№66, №67, №73) териториального избирательного округа №132 (Николаевская область).



Вообщем жалоба была удовлетворена частично, так как предусматривала признание незаконными итоги голосования от 22 ноября 2004 года по ТИО №132.



Новый вибор 2004



