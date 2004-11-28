Внеочередная сессия Донецкого облсовета признала постановление ЦИК об избрании президентом Януковича

Сегодня внеочередная сессия Донецкого областного совета вынесла решение признать официальное постановление ЦИК по результатам выборов Президента Украины легитимным и в полной мере отвечающим Конституции Украины и действующему законодательству Украины. Кроме того, сессия полностью признала легитимность избранного президента Украины Виктора Януковича.



Как передает корреспондент УНИАН, донецкие депутаты облсовета постановили: `предупредить о возможности чрезвычайной общественно-политической ситуации в Украине в связи с незаконными действиями Виктора Ющенко и его сторонников, которые угрожают конституционному строю, общественной безопасности, жизни и здоровья граждан Украины.



Выразить недоверие Верховной Раде Украины, заигрывающей с оппозицией и самозванцем Ющенко.



Потребовать от оппозиции разблокировать все государственные учреждения и не препятствовать органам исполнительной власти, органам местного самоуправления в осуществлении их законных полномочий.



Поручить председателю областной государственной администрации Анатолию Близнюку :



- Разработать структуру и положение об исполнительном комитете и его персональный состав, смету расходов на его содержание и предоставить на утверждение областному совету;



- Разработать и приступить к немедленному осуществлению комплекса мер по эффективному управлению Донецкой области и обеспечению правопорядка;



- Обеспечить координацию деятельности исполнительных органов местного самоуправления и территориальных органов министерств и других центральных органов исполнительной власти;



- Предложить председателю областной государственной администрации Близнюку Анатолию Михайловичу возглавить исполнительный комитет областного совета.



Для обеспечения охраны всех объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность территориальной громады области создать местную милицию за счет средств областного бюджета. Это предусмотрено законом Ио местном самоуправлении и законом о милиции Украины.



Рекомендовать районным советам провести внеочередные сессии районных советов, создать исполнительные комитеты районных советов с предварительным голосованием их персонального состава с исполнительным комитетом областного совета.



Поручить председателю облсовета Борису Колесникову координацию совместных действий по стабилизации общественно-политической ситуации в Украине с Верховной Радой автономной республики Крым, Днепропетровским, Луганским, Запорожским, Николаевским, Одесским, Харьковским, Херсонским областными советами, Севастопольским городским советом.



Контроль за исполнением этого решения возложить на председателя областного совета Б.Колесникова`.



Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Леонид Кучма назвал незаконными идеи создания автономий на территории Украины. `Идеи, которые высказали руководители местных органов государственной власти, не отвечают ни Конституции, ни украинскому законодательству`, - подчеркнул Л.Кучма.



Источник: УНИАН