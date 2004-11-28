МИД Германии считает, что перевыборы на Украине `представляются наиболее разумным путем`

Глава МИД Германии Йошка Фишер позитивно оценил решение украинского парламента признать недействительным второй тур президентских выборов, назвав это `важным политическим сигналом`, - сообщает УНИАН.

Й.Фишер сказал, что решение парламента вместе с договоренностью об отказе от применения силы и созданием совместной рабочей группы властей и оппозиции `стало важным шагом для утверждения демократической воли большинства украинского народа`.



`Остается надеяться, что и Центральная избирательная комиссия, и Верховный суд внесут свой вклад в обеспечение нефальсифицированного волеизъявления избирателей`, - отметил министр.



По его словам, роль международных посредников `имеет большое значение`. `Привлечение представителя ЕС по внешней политике Хавьера Соланы демонстрирует, что Европейский Союз решительно выступает за честно достигнутый результат выборов и долговременное политическое решение кризиса, которое отвечает воле большинства украинского народа`, - заявил Й.Фишер.



Он также сказал, что `повторные выборы все больше и больше представляются наиболее разумным путем`.



Источник: УНИАН